Свежие новости России и мира сегодня, 06.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 6 августа





Самые последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 6 августа 2017 года, сообщают о множестве событий. В частности, выделим следующие: Дональд Трамп нашел виновного в провале своей политики в отношении РФ. Западные СМИ увидели в рыбалке Путина послание россиянам. Президент Молдавии планирует улучшить отношения с Россией.Президент США Дональд Трамп назвал виновника ухудшения отношений с Россией. Глава Белого дома заявил, что к этому привели действия американского Конгресса.По его словам, отношения между двумя странами находятся на опасно низком уровне. "Можете благодарить конгресс, тех же людей, которые даже не могут дать нам медстрахование", - написал политик на своей странице в Twitter.Напомним, 2 августа Трамп одобрил закон об ужесточении санкций в отношении России. В нормативно-правовом акте содержатся положения, которые фактически ограничивают полномочия американского лидера. Отныне ему запрещено снимать ограничения с Москвы без разрешения со стороны парламента Соединенных Штатов - Конгресса.Также документ содержит ряд экономических мер. Помимо прочего, закон предусматривает ограничение инвестиций в газопроводы, а также участие компаний США в совместных энергетических проектах с Россией. Более того, закон прямо прописывает необходимость противодействия реализации проекта газопровода из России в Германию "Северный поток - 2".До этого за документ подавляющим большинством проголосовал американский Сенат. Одним из наиболее ярых сторонников ужесточения санкций был одиозный сенатор Джон Маккейн. По данным международного агентства Reuters, перед голосование по документу он сказал, что США должны направить "сильное послание" президенту России Владимиру Путину, добавив при этом, что у Вашингтоне не потерпят "нападений на нашу демократию".В Министерстве иностранных дел России назвали ужесточение санкций шагом по пути уничтожения всяких перспектив на нормализацию двухсторонних отношений. Президент России Владимир Путин заявил, что будет вынужден ответить на американские инициативы. "В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны", - поведал он.Западные СМИ с большим интересом следили за рыбалкой президента России Владимира Путина в Туве, отметив хорошую физическую форму главы государства.«На большинстве фотографий он раздет по торс. И следует сказать, что Путин в хорошей форме для 63-летнего мужчины», - пишет британский таблоид The Sun.Тем самым, можно предположить, что Путин вполне мог лишний раз доказать, что он полностью подходит для того, чтобы быть кандидатом на выборах президента в 2018 году.Газета The Time назвала Путина «спортсменом, любящим авантюры», добавив, что он «здоров, силен и полон сил». По словам журналистов, таким образом президент пытается донести до россиян послание о необходимости вести здоровый образ жизни. А британское издание Daily Mail полагает, что Путин хотел привлечь интерес граждан к красивым местам страны, чтобы дать толчок развитию внутреннего туризма.Президент Молдавии Игорь Додон намерен улучшить взаимоотношения с Россией. Об этом он заявил на недавней конференции в Иране. На ней также присутствовал Дмитрий Рогозин, вице-премьер Российской Федерации.Додон намерен подкреплять слова действиями. По его словам, Молдавия блокирует, и в дальнейшем - намерена блокировать все предложения от иностранных государств, которые каким-либо образом могут омрачить отношения Кишенёва и Москвы. Парламент Молдавии уже получил соответствующее распоряжение.Игорь Додон признался, что среди его ближайших соратников, есть те, кто намерен действовать вопреки его желанию наладить отношения с северным соседом. Молдавский политик сразу же после встречи опубликовал собственные впечатления на аккаунте в Facebook. Додон добавил, что кроме двусторонних отношений стран он обсуждал с Рогозиным все ключевые события последних дней, происходивших на международной арене. Представители европейских стран уделили внимание как антироссийским санкциям, так и событиям в Сирии.

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