Где и когда смотреть бой Ломаченко, подробности подготовки боя

В субботу ночью в США чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко проведет защиту пояса с колумбийцем Мигелем Марриагой.
Букмекеры дают мало шансов сопернику украинца, оценивая его с коэффициентом 36 к 1.
На розогреве у Ломаченко дебютирует на профи-ринге американская красавица Микаэла Майер, которая в прошлом году после Олимпиады-2016 встречалась с президентом США Бараком Обамой
Поединок Василия с претендентом покажет канал "Интер". В Украине уже наступит утро воскресенья. Старт трансляции - в 5:00 шестого августа.
На взвешивании боксеры показали такой вес: Василий Ломаченко – 59 кг; Мигель Марриага – 58,9 кг. Видео со взвешивания:
Ранее joinfo.ua сообщал что бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ