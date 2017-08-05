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Где и когда смотреть бой Ломаченко, подробности подготовки боя


Где и когда смотреть бой Ломаченко, подробности подготовки боя

В субботу ночью в США чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко проведет защиту пояса с колумбийцем Мигелем Марриагой.


Букмекеры дают мало шансов сопернику украинца, оценивая его с коэффициентом 36 к 1.


На розогреве у Ломаченко дебютирует на профи-ринге американская красавица Микаэла Майер, которая в прошлом году после Олимпиады-2016 встречалась с президентом США Бараком Обамой



Где и когда смотреть бой Ломаченко, подробности подготовки боя



Поединок Василия с претендентом покажет канал "Интер". В Украине уже наступит утро воскресенья. Старт трансляции - в 5:00 шестого августа.


На взвешивании боксеры показали такой вес: Василий Ломаченко – 59 кг; Мигель Марриага – 58,9 кг. Видео со взвешивания:




Ранее joinfo.ua сообщал что бой Ломаченко – Марриага не покажут в РФ



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