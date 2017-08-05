Мужчина спас брошенную в парке новорожденную малышку и стал ей настоящим отцом





Во время очередной субботней прогулки по парку некий мужчина по имени Рауль Марин Сеха стал свидетелем особенного случая. На берегу реки, которая протекала через парк, мужчина обнаружил странный сверток. В те минуты он и не предполагал, что этот момент навсегда изменит его жизнь, передает Joinfo.ua.

Странный сверток начал шевелиться





Когда мужчина подошел к свертку поближе, то увидел, что тот… шевелится! Рауль вначале подумал, что под свертком притаилось какое-то животное. Мужчина включил камеру, начал снимать все происходящее, одновременно понемногу приближаясь к месту находки.

Как информирует наш журналист Амалия Червинчук, Марин Сеха резко сбросил ткань, и не поверил собственным глазам. Ведь перед ним лежал крохотный младенец. На вид ребенок казался новорожденным, и у него все еще свисала с животика пуповина.

Семья мужчины решила поддержать его





Ошарашенный Рауль схватил ребенка и помчался в ближайший госпиталь. Там девочку осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. Информацию про биологических родителей ребенка раздобыть не удалось.





И тут в дело вмешался сам Рауль. Он решил удочерить девочку, так сильно пронявшись энергетикой всего происходящего. Семья мужчины полностью поддержала его решение. Так на одну счастливую девочку и на одного счастливого мужчину, гордо именуемого отцом, в этом мире стало больше!





Несомненно, дети – это цветы жизни. Тем не менее, так думают далеко не все. Все больше людей счастью материнства и отцовства предпочитают карьеру, самореализацию и просто беззаботную жизнь в свое удовольствие. Среди таких людей-чайлфри немало звезд.

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