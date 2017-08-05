Детский вирус в Турции 2017: как не заразиться вирусом Коксаки

Вирус Коксаки - это несколько заразных энтеровирусов. Они стремительно размножаются в кишечнике и желудке человека.Инфекцию вируса впервые обнаружили в маленьком городке Коксаки в США. Врачам известны до 30 разновидностей вирусов Коксаки, которые относят к трем группам энтеровирусов человека: А, В и С. Вирус Коксаки провоцирует одну из главных причин заболевания асептического менингита.Следует понимать, что вирус очень заразен и может легко передаваться от человека к человеку: при кашле или из-за контакта с мочой, слюной или крови. Самым заразным периодом будут первые дни, когда познакомитесь с первыми симптомами Коксаки, поэтому избежать инфекции сложно.Часто вирус Коксаки появляется в детских садиках, поэтому гигиена ребенка играет важную роль в профилактики болезни. Чтобы избежать распространения инфекции, чаще нужно мыть руки с мылом, особенно после прогулок в общественных местах.Симптомы заражения таким вирусом проявляются в течении двух-трех дней следующим образом: во рту малыша появляются маленькие надрывы, похожие на язву. Такие язвочки можно заметить и на руках и ногах. Есть вероятность распространения инфекций по всему телу, конечно в первую очередь это ноги и гениталии.Такие нарывы во рту могут вызвать чувство дискомфорта, неважное самочувствие, температуру, боль в горле. Возможно отсутствие аппетита у ребенка. Также появится сыпь и будет шелушиться кожа.Вирус Коксаки в 2017 году бьет рекорды по обсуждениям среди счастливых обладателей путевок в Турцию, Тунис, Испанию или на Кипр. Что же это - антиреклама заморским курортам или реальная угроза здоровью?Детский парацетамол и ибупрофен помогут уменьшить боль и снизить жар при вирусе. Дайте лекарства, если ребенку больше двух месяцев. Ибупрофен можно давать с трех месяцев и веса более 5 кг.Проверьте инструкцию препарата на упаковке или попросите у врача или фармацевта помощи, чтобы определиться с дозами лекарств от коксаки. Гель от прорезывания зубов облегчит боль во рту.Нанесите немного геля на десна, язык и на внутренних слизистых сторонах щек, везде, где заметите язвы. Не давайте младенцу взрослые препараты по уходу за ротовой полостью.И все-таки, вероятность подхватить вирус в Турции оспаривать нельзя. Представитель одного из отелей Сиде, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что случаи заболевания детей действительно были.

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