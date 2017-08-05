Умопомрачительные скульптуры из обыкновенных гвоздей

Не только американке Джессике Джослин (Jessica Joslin) удается находить материал для создания своих необычных работ на блошиных рынках и чердаках. Тридцать лет назад ведро с проржавевшими гвоздями, которое случайно нашел на чердаке ее соотечественник Джон Бисби, определившее будущую специфику его работ как художника, уточняет Joinfo.ua.

В то, что гвозди стали единственным универсальным материалом в его работах, сложно поверить. Тем не менее, плодами многочасовых трудов скульптора становятся не только хрупкие цветочные композиции, но и монументальные геометрические формы со сложными фигурными переплетениями. Персональные выставки скульптора с успехом проходят в крупных художественных галереях и музеях страны.

Напомним, гигантские полотна-портреты с помощью гвоздей и молотка создает Маркус Левайн.

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