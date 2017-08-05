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Туалетная бумага с твитами Трампа - распродажа на Amazon


Туалетная бумага с твитами Трампа - распродажа на Amazon

На Amazon появилась в продаже туалетная бумага с напечатанными на ней записями президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщает Joinfo.ua.


Стоимость рулона необычной бумаги составляет $11,99. Сообщается также, что аналогичное изделие со снимком лица американского президента продается за $12,95.


Среди твитов, расположенных на бумаге, присутствуют также размещенные Трампом до начала президентства.


Также в онлайн-магазине можно приобрести бумагу с фотографией экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.


Ранее мы сообщали о том, что первая леди США Мелания Трамп и дочь президента Иванка попали в список самых красивых политиков США.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262860-news.html
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