Туалетная бумага с твитами Трампа - распродажа на Amazon





На Amazon появилась в продаже туалетная бумага с напечатанными на ней записями президента США Дональда Трампа в Twitter, сообщает Joinfo.ua.

Стоимость рулона необычной бумаги составляет $11,99. Сообщается также, что аналогичное изделие со снимком лица американского президента продается за $12,95.

Среди твитов, расположенных на бумаге, присутствуют также размещенные Трампом до начала президентства.



Также в онлайн-магазине можно приобрести бумагу с фотографией экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Ранее мы сообщали о том, что первая леди США Мелания Трамп и дочь президента Иванка попали в список самых красивых политиков США.

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