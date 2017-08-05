Искусство не для всех: семечки как художественный проект

В течение двух с половиной лет китайский художник Ай Вэйвэй (Ai Weiwei) занимался подготовкой инсталляции, которую продемонстрировал в Лондоне. Казалось бы, ничего удивительного — огромный зал усыпан семечками подсолнуха. Однако, если присмотреться, окажется, что семечки эти сделаны из фарфора и расписаны вручную.

Впервые Вэйвэй продемонстрировал свой проект в британской столице в 2010 году. В 2012 году проект был представлен в США, а сейчас он опять «гостит» на Туманном Альбионе.

Всего в зале рассыпано 100 миллионов семечек. В росписи фарфоровых изделий принимали участие 1600 человек. Во время премьеры инсталляции гостям выставки разрешали ходить по семечкам, брать их в руки, лежать на них. Позже, однако, «прогулки» по фарфору запретили из-за того, что они провоцировали появление в воздухе опасной для здоровья пыли.

Смысл работы Вэйвэя в том, какую роль играет отдельная личность в современном обществе.

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