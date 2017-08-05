Новости Новороссии сегодня, 05.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 5 августа





Свежая информация, поступающая из Донбасса, свидетельствует о том, что украинские военные не намерены отказываться от вооруженного разрешения конфликта в регионе. Помимо обстрелов в Новороссии наблюдается и высокая концентрация дополнительной ударной техники. Все это идет вразрез с минскими соглашениями, которые соблюдают лишь ополченцы.Мирный житель ЛНР получил осколочное ранение в результате артиллерийского удара ВСУ в районе Первомайска. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.По данным ведомства, днем, 3 августа, подразделения вооруженных сил Украины обстреляли поселок Славяносербск, в результате чего были повреждены два жилых дома. Кроме того, под ударом украинской артиллерии оказался поселок Новоалександровка в районе Первомайска. В результате удара ВСУ пострадал мирный житель ЛНР, который в момент обстрела двигался в своем автомобиле в районе Новоалександровки.В ведомстве отметили, что сотрудники Генпрокуратуры ЛНР зафиксировали данные факты, которые в дальнейшем будут приобщены к материалам уголовного дела, возбужденного по факту геноцида в отношении мирного населения Донбасса.Около десяти тысяч человек собрались в Центральном парке культуры и отдыха в Донецке на концерт Олега Газманова. Об этом сообщается в данных МВД Донецкой народной республики.По данным ведомства, сегодня в Донецке проходит концерт Олега Газманова, посвященный Дню железнодорожника.«Сейчас здесь находится около семи тысяч человек, но люди постоянно подходят. Возможно, желающих посмотреть концерт уже около десяти тысяч. Предприняты максимальные меры для предотвращения внештатных ситуаций, все патрули усилены», - сообщили в МВД ДНР.В ведомстве также добавили, что 5 августа Олег Газманов даст концерт в Луганской народной республике.Вооруженные силы Украины продолжают нести боевые и небоевые потери в Донбассе. Только за июль погибли 22 украинских военнослужащих из-за пьянства и нарушения правил безопасности. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.По данным разведки ЛНР, в течение июля погибли 57 бойцов ВСУ, из них только 35 боевые потери.«Восемь бойцов ВСУ погибли 20 июля. Они подорвались на своем же фугасе во время учений на Днепропетровском полигоне. При этом все бойцы находились в состоянии алкогольного опьянения», - поведал Марочко.Он также добавил, что морально-психическое состояние украинских военнослужащих в Донбассе ухудшается. Украинские силовики продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», которые приводят к дезертирству и гибели личного состава ВСУ.Обстановка на фронтах Донбасса традиционно остается напряженной. К вечеру, 4 августа, украинские вооруженные формирования усилили обстрелы Донецка, Горловки и других прифронтовых территорий ДНР. В ЛНР идет бой под Калиново.Сообщения от ополчения:«ДНР. Горловка-шумит север, минометы, периодически танк. Донецк. Александровка и округа-стрелково-минометный, бронетехника. Донецк. ЯБП- стрелково- минометный бой, периодами тяжелое. Обстрел западной части Старомихайловки. Продолжает проявлять активность враг у н.п Марьинка-стрелково-минометный».«Донецк. Обстрел западной части Старомихайловки. Марьинка-Трудовские: продолжается стрелково-минометный бой. На линии Аэропорт - Спартак - ЯБП бои с применением САУ, АГС и минометов. На севере Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов и техники. На Светлодарской дуге бои с применением ЗУ и минометов. . Западные окраины Докучаевска под обстрелом артиллерии. Трасса Бахмутка (ЛНР), Калиново и район п. Донецкий позиционные бои с применением к/к пулеметов и минометов. Юг. Саханка-Ленинское-Коминтерново под ударом 120 мм».Во время брифинга 4 августа заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин отметил, что значительную обеспокоенность у украинского командования вызывает отсутствие у солдат желания служить в рядах ВСУ и погибать из-за интересов олигархов.«Я уже приводил несколько фактов о катастрофическом положении с укомплектованностью личным составом в 30-й и 54-й омбр, находящихся вне зоны так называемой АТО. Из этих бригад военнослужащие бегут как в прямом, так и в переносном смысле: массовые увольнения по собственному желанию и по окончании сроков контрактов, а также десятки случаев самовольного оставления частей.Подобное положение и в подразделениях, находящихся вблизи линии соприкосновения, а именно в 28-й, 72-й, 92-й омбр и 128-й огпбр. Участившиеся случаи дезертирства из окопов, массовые отравления и болезни, регулярные небоевые потери в результате злоупотребления алкоголем, конфликты и неосторожное обращение с оружием привели к тому, что численность некоторых подразделений этих бригад сократилась вдвое от штатной численности. Только по данным из открытых источников, небоевые потери подразделения ВСУ в зоне так называемой АТО в июле составили 24 погибших военнослужащих. Реальные же цифры намного больше. В этих условиях плановые ротации подразделений значительно затруднены.В связи с этим Генштаб ВСУ осуществляет отбор контрактников из небоевых (обеспечивающих) воинских частей и принудительно их откомандировывает в 54-ю омбр для дальнейшей отправки в зону «АТО». Данные манипуляции не приносят требуемых результатов, поэтому командованием «АТО» принято следующее решение: при ротации одной бригады на другую фактически менять только штабы и командный состав. Большей же части солдат в окопах ротация не коснется. Их по документам в приказном порядке переведут из своих подразделений в подразделения вновь прибывшей бригады, оставив на позициях, чтобы и дальше бессмысленно отстаивать интересы олигархической киевской власти», - подчеркнул Басурин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262815-news.html