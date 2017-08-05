Свежие новости России и мира сегодня, 05.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 5 августа





Актуальные новости России и мира, о которых уместно рассказать сегодня, 5 августа 2017 года, передают информацию о следующих событиях: Пекин жестким образом высказался по поводу новых антироссийских санкций со стороны США. Пентагон рекомендует Трампу передать противоракетные комплексы Украине. Трамп признался в ненависти к беженцам.Китайский МИД жестко отреагировал на принятый США закон о санкциях против России. В Пекине заявили, что любые разногласия между странами следует регулировать путем равноправного диалога.Внешнеполитическое ведомство КНР категорически против каких-либо односторонних шагов на международной арене, в том числе и нового закона, принятого США против России, Ирана и КНДР. "Мы считаем, что урегулирование разногласий, возникающих между разными странами, должно реализовываться на основе взаимного уважения путем соответствующего равноправного диалога", - отмечается в заявлении МИД Китая.Закон, принятый на этой неделе в Вашингтоне, ограничивает полномочия президента по отмене санкций - последнее слово остается за конгрессом. Вдобавок ограничительные меры, введенные еще указом Барака Обамы, приобрели силу закона, что еще больше затруднит любые попытки их отменить.Президент США Дональд Трамп закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР уже подписал. Пакет ограничительных мер стал самым масштабным с начала 2014 года. Он расширяет секторальные санкции против российской экономики и в отношении энергетических проектов, в том числе в Европе.Как отметили наблюдатели, американскому президенту пришлось поставить подпись под этим документом, хотя Трамп и назвал его неконституционным. Дело в том, что конгресс собрал подавляющее большинство голосов в поддержку закона - его приняли бы даже в том случае, если бы глава государства воспользовался правом вето. Тем не менее Трамп заявил, что конгресс своими действиями ухудшил отношения между Вашингтоном и Москвой и поспособствовал сближению России и Китая.Напомним, что в Москве шаги Вашингтона сочли объявлением торговой войны, хотя сами конгрессмены с таким определением не согласны. Кремль предпринял некоторые ответные шаги, в частности предложил американцам привести число дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом российских дипломатов и техперсонала в США.Министерство обороны Соединенных Штатов рекомендует президенту страны Дональду Трампу передать противотанковое оружие Украине, наладив его регулярные поставки. Отмечается, Пентагон намеревается предоставить Киеву комплексы Javelin на 50 миллионов долларов.Напомним, в последнее время между администрацией действующего президента США Дональда Трампа и Министерством обороны страны возникли серьезные разногласия в вопросе поставки оружия Украине для борьбы с «российским агрессором».В очередном предложении к правительству Пентагон намеревается наладить поставки в Киев противотанковых комплексов Javelin на 50 миллионов долларов. В настоящее время администрация Трампа никак не прокомментировала данную информацию.Ранее официальные представители Кремля обвинили НАТО и США в неофициальной поставке оружия на Украину. Выводы российской стороны основываются на обнаруженных на донбасской линии соприкосновения гранат, выпускаемых в Болгарии, которая является членом Североатлантического Альянса. США и НАТО не комментируют данные обвинения.Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Австралии сделал достаточно резкое, как отмечают политологи, заявление. Он сообщил собеседнику о личной ненависти к приему беженцев, стремящихся попасть в США. Это следует из данных стенограммы телефонных переговоров Дональда Трампа с Малькольмом Тернбуллом.Данные этого документа опубликованы в The Washington Post. Исходя из текста стенограммы переговоров лидеров двух стран, который опубликовало издание, Трамп сообщил своему коллеге о нежелании допускать в свою страну «этих людей». При этом он высказал убежденность, они «плохие». Именно поэтому, по его мнению, они и заполняют сейчас американские тюрьмы.Как сообщил Трамп, они никогда не смогут стать «прекрасными людьми», которые будут работать на американских «молочных людей». Это определение уже изрядно озадачило политологов. Что имел ввиду президент США под формулировкой «молочные люди» осталось для них пока непонятным. Не исключено так он назвал ковбоев, занятых выращиванием скота, но, как говорят специалисты, это не факт.The Washington Post также сообщает, в процессе телефонного разговора с премьером Австралии Трамп определил самого себя в качестве «величайшего человека в мире», нежелающего пускать подобных людей в свое государство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262814-news.html