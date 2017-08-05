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Собачье счастье: грустящая собака обрела хозяйку

Так, сообщает Joinfo.ua, собаку по кличке Синий Король бывшие хозяева сдали в приют, когда переезжали, и пес моментально загрустил. Собака отказывалась от еды и на глазах ее стояли слезы.


Снимки грустящего Синего Короля настолько растрогали девушку по имени Дженнифер МакКей, что она решила познакомиться с собакой поближе. В лице Синего Короля девушка обрела преданного четвероногого друга, которого забрала домой.


Пес стал жизнерадостным и, по словам его новой хозяйки, любит спать, обниматься, смотреть в зеркала и подставлять животик для ласки.


Напомним, у кубинского пса по кличке Тамбор из провинции Камагуэй обнаружилось странное пристрастие – он просто обожает чистить кокосовые орехи.


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