Интересные фото: конкурс EyeEm 2017 объявил победителей

В этом году испытать свои силы решили 88 тысяч фотографов из более 150 стран мира, сообщает Joinfo.ua. Они подали на рассмотрение жюри более 590 тысяч фотографий. Выбрать лучшие из них предстояло профессиональному жюри с участием известных фотографов.

Лучших из лучших выбирали по пяти категориям: Архитектура, Фоторепортаж, Уличная фотография, Портрет и Пейзаж.

Напомним, ранее были объявлены победители фотоконкурса от Общества Society of International Nature and Wildlife Photographers, объединяющего фотографов живой природы со всего мира.

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