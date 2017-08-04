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В Калифорнии будет "гостеприимный город с каннабисом"


В Калифорнии будет "гостеприимный город с каннабисом"


Американская крупная компания по производству марихуаны American Green Inc. выкупила целый маленький городок в пустыне с намерением сделать из него "гостеприимный город с каннабисом", сообщает Joinfo.ua.


В городе есть отель, бар и парк


Город расположен на 80 акрах земли, в нем есть отель в старинном западном стиле, несколько домов, бар и парк.


Бывший владелец городка информацию о сумме сделки до окончательного завершения оформления всех документов не разглашает.


Туристы смогут купить конфеты из марихуаны


Покупатель намерен вложить в покупку сумму еще в 2.5 млн долларов и превратить заброшенный городок в туристический центр: будут построены новые здания, откроются заведения, в которых можно будет купить сладости из марихуаны.


Напомним, голосование за легализацию марихуаны в нескольких штатах США проходило 8 ноября, одновременно с выборами президента и членов конгресса.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262630-news.html
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