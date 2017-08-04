В Калифорнии будет "гостеприимный город с каннабисом"







Американская крупная компания по производству марихуаны American Green Inc. выкупила целый маленький городок в пустыне с намерением сделать из него "гостеприимный город с каннабисом", сообщает Joinfo.ua.



В городе есть отель, бар и парк

Город расположен на 80 акрах земли, в нем есть отель в старинном западном стиле, несколько домов, бар и парк.

Бывший владелец городка информацию о сумме сделки до окончательного завершения оформления всех документов не разглашает.



Туристы смогут купить конфеты из марихуаны

Покупатель намерен вложить в покупку сумму еще в 2.5 млн долларов и превратить заброшенный городок в туристический центр: будут построены новые здания, откроются заведения, в которых можно будет купить сладости из марихуаны.

Напомним, голосование за легализацию марихуаны в нескольких штатах США проходило 8 ноября, одновременно с выборами президента и членов конгресса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262630-news.html