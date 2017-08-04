В Калифорнии будет "гостеприимный город с каннабисом"

Американская крупная компания по производству марихуаны American Green Inc. выкупила целый маленький городок в пустыне с намерением сделать из него "гостеприимный город с каннабисом", сообщает Joinfo.ua.
Город расположен на 80 акрах земли, в нем есть отель в старинном западном стиле, несколько домов, бар и парк.
Бывший владелец городка информацию о сумме сделки до окончательного завершения оформления всех документов не разглашает.
Покупатель намерен вложить в покупку сумму еще в 2.5 млн долларов и превратить заброшенный городок в туристический центр: будут построены новые здания, откроются заведения, в которых можно будет купить сладости из марихуаны.
Напомним, голосование за легализацию марихуаны в нескольких штатах США проходило 8 ноября, одновременно с выборами президента и членов конгресса.