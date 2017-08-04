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Зазеркалья: британский фотограф показал пещеру тамплиеров

Так, сообщает Joinfo.ua, британский фотограф Майкл Скотт обнаружил пещеру необъятных размеров, которую семь веков назад соорудили в окрестностях британского города Шифнал рыцари Ордена тамплиеров.


Состоящее из просторных галерей, коридоров, гротов и альковов, построенных для проведения ритуальных обрядов, подземные сооружения располагаются под фермерскими полями. Ученые знали о существовании пещер, однако их не исследовали. Еще в 2012 году, когда подземными туннелями заинтересовались представители различных субкультур, местные жители замуровали их входы.


Фоторепортаж Майкла Скотта о посещении пещеры тамплиеров буквально взорвал интернет. Во время фотосессии, он осветил туннели свечами, чтобы придать пещере тамплиеров атмосферу загадочности и таинственности.


Напомним, о том, как трепетно относились к птицам в Османской империи, свидетельствуют сохранившиеся до наших дней птичьи дворцы на мечетях и домах богатых турок.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262613-news.html
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