Психоделические фото цветов от Мэгги Уэст

Так, сообщает Joinfo.ua, в целях достижения сюрреалистического эффекта фотограф из Лос-Анджелеса Мэгги Уэст (Maggie West) смело экспериментирует с освещением.
В новой психоделической серии под названием «Флора» Уэст использовала образы цветов и других растений. Насколько хорошо ей это удалось, судите сами.
Напомним, польский фотограф Ева Зилинска и визажист Беата Божда запустили проект «New Etno», запечатлевший красавиц в уникальных цветочных венках. По фотосессии, в которой участвовали более десяти моделей, можно судить, насколько стильными могут быть традиционные аксессуары польской народной культуры.