Психоделические фото цветов от Мэгги Уэст

Так, сообщает Joinfo.ua, в целях достижения сюрреалистического эффекта фотограф из Лос-Анджелеса Мэгги Уэст (Maggie West) смело экспериментирует с освещением.

В новой психоделической серии под названием «Флора» Уэст использовала образы цветов и других растений. Насколько хорошо ей это удалось, судите сами.

Напомним, польский фотограф Ева Зилинска и визажист Беата Божда запустили проект «New Etno», запечатлевший красавиц в уникальных цветочных венках. По фотосессии, в которой участвовали более десяти моделей, можно судить, насколько стильными могут быть традиционные аксессуары польской народной культуры.

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