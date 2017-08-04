Снимки-победители фотоконкурса National Geographic Travel Photographer 2017

Гран-при и первое место в категории «Природа» получил мексиканский фотограф Серхио Тапиро Веласко (Sergio Tapiro Velasco) за снимок извержения вулкана Колима с шестисотметровой молнией в кадре, сообщает Joinfo.ua. Именно этот снимок, который фотограф сделал 13 декабря 2015 года, был избран жюри в качестве лучшего из числа пятнадцати тысяч конкурирующих фото, присланных от мировых фотографов.

Все снимки-победители получили награду в размере $2500 доллара. Дополнительно к денежному вознаграждению получивший гран-при Веласко награжден десятидневной поездкой для двоих человек на Галапагосские Острова в составе экспедиции National Geographic.

Напомним, ранее был опубликован шорт-лист конкурса астрофотографов Insight Astronomy Photographer of the Year 2017.

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