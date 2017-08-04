Это надо видеть: литературная бижутерия от Джереми Мэя

Довольно необычную технологию изготовления украшений: бус, перстней и браслетов разработал Джереми Мэй (Jeremy May), сообщает Joinfo. Материалом для создания его бижутерии являются книги. Из сотен ламинированных листов бумаги автор создает уникальные вещи под брендом Littlefly.

Из достаточно толстых книг Джереми вырезает часть определенной формы, предварительно подобрав нужные страницы для своих творений. Полученные образцы он раскрашивает, прессует, ламинирует и покрывает лаком. Правильной формы и дополнительных вырезов автор добивается с помощью дальнейшей более тонкой обработки полученных украшений.

Готовая бижутерия вкладывается обратно в книгу, которая теперь служит для нее упаковкой, и отгружается. Примечательно, что двух одинаковых украшений не существует, так как скопировать уже созданную вещицу просто невозможно.

Напомним, дамские сумочки с цветами от мастера Ольги Гуляевой выглядят великолепно в руках любой женщины, подчеркивая ее имидж, поэтому подобных сумочек в гардеробе много не бывает.

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