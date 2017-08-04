Гисметео Украина: какой будет погода осенью





Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует среднемесячную температуру +17...+20 градусов в сентябре и значительное похолодание в середине месяца. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передает Joinfo.ua.

"Температура в сентябре в пределах нормы по всей территории Украины, среднемесячно - это +17...+20 градусов по территории. Ожидается очень сильное понижение температуры в середине месяца, будет казаться, что мы подошли к зиме", - сказала она.

В целом погода в сентябре будет неустойчивой, с частыми перепадами температуры.

В южных и восточных областях прогнозируется много осадков, почти 2 месячные нормы, в центральных - в пределах нормы, а в западных ожидается сухая погода.

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