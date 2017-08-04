Точечные рисунки из гвоздей от Дэвида Фостера

Работы художника Дэвида Фостера (David Foster), как и портреты из гвоздей Маркуса Левина, поражают своей масштабностью и точностью исполнения, констатирует Joinfo.ua. Фостер также создает свои шедевры с помощью молотка и гвоздей.
Архитектору по профессии Дэвиду Фостеру привычнее работать со стройматериалами, чем с традиционными для художника красками и карандашами, однако эскизы своих будущих картин он рисует чернилами, масштабируя затем изображение на холст.
Создавая небольшую картину, художник вбивает около 5 тысяч гвоздей, а для большого полотна их потребуется в шесть раз больше. Сам Фостер удивляется тому, что настолько простая техника написания картин дает полноценные рисунки.