Точечные рисунки из гвоздей от Дэвида Фостера

Работы художника Дэвида Фостера (David Foster), как и портреты из гвоздей Маркуса Левина, поражают своей масштабностью и точностью исполнения, констатирует Joinfo.ua. Фостер также создает свои шедевры с помощью молотка и гвоздей.

Архитектору по профессии Дэвиду Фостеру привычнее работать со стройматериалами, чем с традиционными для художника красками и карандашами, однако эскизы своих будущих картин он рисует чернилами, масштабируя затем изображение на холст.

Создавая небольшую картину, художник вбивает около 5 тысяч гвоздей, а для большого полотна их потребуется в шесть раз больше. Сам Фостер удивляется тому, что настолько простая техника написания картин дает полноценные рисунки.

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