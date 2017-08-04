Санкции против РФ сегодня: последние новости о принятых санкциях США

Президент США Дональд Трамп все-таки подписал скандальные санкции против России. Очень быстро он прокомментировал свое решение, заявив, что некоторые санкционные инициативы идут вразрез с конституцией США. Впрочем, отменять свое решение он пока не планирует, да и вряд ли сможет.2 августа президент США подписал ранее принятый конгрессом закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые меры США затрагивают российские энергетические проекты, такие как "Северный поток-2" и "Турецкий поток".Ограничения коснутся банковской сферы и нефтегазового сектора. В официальном заявлении Трамп подчеркнул, что считает закон «ущербным». Закон лишает главу Белого дома права единолично смягчать санкционный режим в отношении России. Чтобы сделать это, Трампу придется просить разрешения у конгрессменов.Тем временем, Китай с помощью своего МИДа раскритиковал решение Дональда Трампа о введении односторонних санкционных ограничений. В сообщении ведомства отмечается, что Пекин «выступает за разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога».Накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев пояснил, что новые санкции со стороны США можно сравнить с объявлением России полноценной торговой войны.

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