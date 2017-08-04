Барак Обама именинник: 44-му президенту США исполнилось 56 лет

44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама отмечает своё 56-летие. Барак родился в 1961 году в Гонолулу. Рос на Гавайях и в Индонезии. Окончив школу, изучал международные отношения и право. В 2008 году Обама победил Джона Маккейна и стал президентом США, передает Joinfo.ua.

44-й президент Америки

Отметим, что именно Барак Обама стал первым афроамериканцем, возглавившим США.

Сдав государственные дела Дональду Трампу, Барак с женой Мишель уехал во Французскую Полинезию, где провел длительный отпуск. После ухода с поста президента Обама находится в заслуженном отпуске: играет в гольф, осваивает кайтсерфинг и отдыхает на Бали.

Сделал США лучше для народа

Стоит сказать, что многие восхищаются президентством Барака Обамы. Как президент США, он сделал многое для народа – укрепил экономику, повысил пенсионные выплаты, навел порядок в школах и интернатах, медицинских учреждениях и т.д.

Следует отметить, что Нобелевский комитет счел достойными награды усилия Обамы «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

Ранее мы сообщали, что Брак Обама и его супруга Мишель стали владельцами прекрасного особняка в Вашингтоне.

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