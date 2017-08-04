Авторизация
 
  • 13:32 – Адвокат Ольга Динзе заявила о том, что ее незаконно задержали в СИЗО после свидания с ее подзащитным Азимовым 
  • 13:22 – Катя Жужа с дочкой спонтанно решили улететь в Дубай 
  • 13:01 – Выбираем термобелье 
  • 13:01 – Похороны Честера Беннингтона Linkin Park: весь мир собрался вместе провести певца в последний путь 


Барак Обама именинник: 44-му президенту США исполнилось 56 лет

44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама отмечает своё 56-летие. Барак родился в 1961 году в Гонолулу. Рос на Гавайях и в Индонезии. Окончив школу, изучал международные отношения и право. В 2008 году Обама победил Джона Маккейна и стал президентом США, передает Joinfo.ua.


44-й президент Америки


Отметим, что именно Барак Обама стал первым афроамериканцем, возглавившим США.


Сдав государственные дела Дональду Трампу, Барак с женой Мишель уехал во Французскую Полинезию, где провел длительный отпуск. После ухода с поста президента Обама находится в заслуженном отпуске: играет в гольф, осваивает кайтсерфинг и отдыхает на Бали.


Сделал США лучше для народа


Стоит сказать, что многие восхищаются президентством Барака Обамы. Как президент США, он сделал многое для народа – укрепил экономику, повысил пенсионные выплаты, навел порядок в школах и интернатах, медицинских учреждениях и т.д.


Следует отметить, что Нобелевский комитет счел достойными награды усилия Обамы «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».


Ранее мы сообщали, что Брак Обама и его супруга Мишель стали владельцами прекрасного особняка в Вашингтоне.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262470-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3816
+0.08%
82.4427
+0.41%
1.1501
+0.79%
0.2076
+0.63%