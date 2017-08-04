Гриб-убийца: опята растущие в заповеднике Малур заражают деревья





Группа американских ученых выяснили, что опята обладают специфичной ДНК, делающей их "серийными убийцами" деревьев. Грибы могут вырасти до невероятных размеров, передает Joinfo.ua.

Как отмечют ученые, самым крупным грибом на Земле является опенок темный – вид Armillaria ostoyae (лат. Прим. Ред).

Ранее мы сообщали, миллионы куриных яиц в ЕС оказались ядовитыми.

Причина гибели сотен деревьев - опята-убийцы

Вид этого гриба-убийцы растет в лесном заповеднике Малур, штата Орегон. Грибница (мицелий) представляет собой подземную часть гриба и выглядит как сеть тонких разветвленных нитей.



Американские ученые сумели выяснить, что гриб-паразит образует не отдельные скопления, а создает единый организм массой в 600 тонн, и занимает площадь 8,4 квадратных километра лесной посадки.





Сплетения грибных нитей внедряются в деревья и «воруют» из них воду и питательные вещества. Такое паразитное существование приводит к заражению деревьев болезнями, а далее к массовой гибели деревьев.

Еще один вид

Также существует и другой крупный организм, который растет в Мичигане - опенок толстоногий - Armillaria gallica. Он занимает площадь 0,37 квадратных километра и также паразитирует.

Напомним, ВОЗ опубликовал перечень, в который входят самые опасные бактерии в мире - 12 самых опасных для здоровья человека бактерий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262433-news.html