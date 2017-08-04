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Интересные фото: дворцы для птиц в Османской империи

Пернатые в Османской империи были на особом счету и могли быть принесены в качестве дара. Их разведением прямо во дворцах занимались сами падишахи. Иногда для птиц даже строили отдельные комнаты, сообщает Joinfo.ua.


Птичьи домики в местах, куда не проникал северный ветер: в мечетях, медресе, на постоялых дворах, фасадах гробниц, начали строить с XVI века. Их называли птичьими замками, птичьими дворцами, воробьиными дворцами или голубятнями. Иногда их украшали особенными камнями.


Многие из них хорошо сохранились и в наше время продолжают служить жильем для голубей и воробьев. Представляем вам взглянуть на то, как выглядят птичьи дворцы в Стамбуле, Анатолии и на Балканах.


Напомним, 55-летний исландский фотограф Браги Ингибергссон (Bragi J Ingibergsson) еще в юности понял, что для того чтобы поймать в кадр улыбку лошади, помимо удачи необходимо иметь недюжинное терпение, так как игривое настроении свойственно этим животным не всегда.


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