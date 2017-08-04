Авторизация
 
  • 09:07 – Адвокаты Азимовых заявили о давлении из-за информации о пытках в «секретной тюрьме» 
  • 08:53 – Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 24 июня 2017: Бородина посмеялась над Мариной Тристановной; Салибекова встала на защиту убийцы «пьяного» малыша 
  • 08:52 – Менеджеры Джонни Деппа знали, что актёр избивал Эмбер Хёрд 
  • 08:52 – Топ-модель бросила работу, чтобы путешествовать Европе в минивэне 


Миллионы куриных яиц в ЕС оказались ядовитыми


Миллионы куриных яиц в ЕС оказались ядовитыми

ИноСМИ сообщают, что в Германии, Нидерландах и Бельгии были обнаружены поставки куриных яиц, в которых содержится столь опасное для здоровья человека вещество, как инсектицид фипронил, передает Joinfo.ua.


Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ опубликовала перечень самых опасных для человека бактерий.


Опасность для здоровья человека и принятые меры


После обнаружения токсичного инсектицида фипронила, в Нидерландах закрыли более 180 фермерских хозяйств по производству куриных яиц и начато уголовное расследование, сообщает Guardian.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснил, что на границе с Германией отозвано более миллиона куриных ядовитых яиц. Запрещенное вещество также обнаружили в Бельгии.


Следует отметить, что данное вещество, в виде инсектицида фипронила, обычно добавляют в лекарственные препараты, которые предназначены для лечения от блох, клещей и вшей у животных. Для лечениях животных, выращиваемых на фермах, добавлять инсектицид фипронил строго запрещено.



Миллионы куриных яиц в ЕС оказались ядовитыми

ВОЗ предупреждает


ВОЗ предупреждает, что если в течение длительного времени это вещество принимать человеку, то через время, в зависимости от состояния иммунной системы, начнутся проблемы с печенью, щитовидной железой и почками.


На фермерских хозяйствах инсектицид фипронил добавляли нелегально, чтобы повысить эффективность перпаратов.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также рекомендует ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем об опасности длительного использования губок для мытья посуды.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262357-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%