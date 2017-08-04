Миллионы куриных яиц в ЕС оказались ядовитыми

ИноСМИ сообщают, что в Германии, Нидерландах и Бельгии были обнаружены поставки куриных яиц, в которых содержится столь опасное для здоровья человека вещество, как инсектицид фипронил, передает Joinfo.ua.
Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ опубликовала перечень самых опасных для человека бактерий.
После обнаружения токсичного инсектицида фипронила, в Нидерландах закрыли более 180 фермерских хозяйств по производству куриных яиц и начато уголовное расследование, сообщает Guardian.
Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт выяснил, что на границе с Германией отозвано более миллиона куриных ядовитых яиц. Запрещенное вещество также обнаружили в Бельгии.
Следует отметить, что данное вещество, в виде инсектицида фипронила, обычно добавляют в лекарственные препараты, которые предназначены для лечения от блох, клещей и вшей у животных. Для лечениях животных, выращиваемых на фермах, добавлять инсектицид фипронил строго запрещено.
ВОЗ предупреждает, что если в течение длительного времени это вещество принимать человеку, то через время, в зависимости от состояния иммунной системы, начнутся проблемы с печенью, щитовидной железой и почками.
На фермерских хозяйствах инсектицид фипронил добавляли нелегально, чтобы повысить эффективность перпаратов.
Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт также рекомендует ознакомиться с материалом, в котором мы рассказываем об опасности длительного использования губок для мытья посуды.