Интересные и необычные дома со всего света

Человек привыкает ко всему и может жить практически везде, однако место, которое он считает своим домом должно быть непременно комфортным, сообщает Joinfo.ua.

Демонстрируем вам галерею необычных домов по всему миру. Убедитесь сами, что бывает, когда запросы заказчиков и фантазии архитекторов находят воплощение в самых смелых и неординарных решениях.

Напомним, ранее мы рассказывали об удивительных архитектурных строениях – необычных лестницах, которые заняли особое место в реестре всевозможных мировых достопримечательностей.

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