Немецкая бережливость: Ангела Меркель поразила журналистов "вечной" клетчатой рубашкой





Журналисты европейских СМИ «поймали» канцлера Германии Ангелу Меркель на том, что политик пятый год подряд появляется на отдыхе в одном и том же наряде, сообщает Joinfo.ua.

Рубашка в красную клеточку и бежевые брюки – именно в этом ансамбле пятый год подряд появляется на публике во время отдыха одна из самых влиятельных женщин Европы.

Отдых в любимой рубашке

В этом году 63-летняя Меркель вместе с супругом Иоахимом Зауэром проводит отпуск в горах Северной Италии. Примелькавшийся с 2013 года наряд политик надела на прогулку, во время которой и была замечена фотографами.





Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перепутал собственную супругу и канцлера Германии во время телефонного звонка.

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