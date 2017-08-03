Авторизация
 
  • 22:17 – "Пешком вдоль Волги", 43 день: Запоминающаяся дорога до Уварово, впереди Кострома 
  • 22:17 – Рэпер Джиган назвал Ольгу Бузову фриком 
  • 22:17 – В Астрахани появился новый тип бензина ЭКТО-100 
  • 22:17 – Собак обучат звонить в экстренные службы при помощи планшета 


Забавные фото: Фестиваль арбузов в Лос-Анджелесе

Так, сообщает Joinfo.ua, веселыми арбузными фестивалями вот уже на протяжении 55 лет славится Лос-Анджелес, штат Калифорния. Традиция проводить здесь фестивали в честь арбузов возникла в связи с тем, что эти ягоды долгое время считались наиболее ценным урожаем в восточных предгорьях Сан-Фернандо.


Надеемся, что галерея забавных фото с фестиваля арбузов в Лос-Анжелесе, в рамках которого прошло множество веселых экстремальных развлечений и соревнований, мотивирует вас не только на поедание сладкой арбузной мякоти, но и вызовет желание ощутить вкус лета в волосах.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262161-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%