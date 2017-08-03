Забавные фото: Фестиваль арбузов в Лос-Анджелесе

Так, сообщает Joinfo.ua, веселыми арбузными фестивалями вот уже на протяжении 55 лет славится Лос-Анджелес, штат Калифорния. Традиция проводить здесь фестивали в честь арбузов возникла в связи с тем, что эти ягоды долгое время считались наиболее ценным урожаем в восточных предгорьях Сан-Фернандо.

Надеемся, что галерея забавных фото с фестиваля арбузов в Лос-Анжелесе, в рамках которого прошло множество веселых экстремальных развлечений и соревнований, мотивирует вас не только на поедание сладкой арбузной мякоти, но и вызовет желание ощутить вкус лета в волосах.

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