ГСЧС: Жаркая погода в Украине сохранится и 4 августа





В Украине 4 августа сохранится высокая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Joinfo.ua.

"4 августа днем во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сильная жара +35... +37°", – говорится в сообщении ведомства.





Как рассказали в Укргидрометцентре, 4 августа ночная температура составит +17... +24°, днем +30... +36°, в части центральных областей, на юге и востоке страны – до +38°.

В Киеве в пятницу ночью ожидается +20... +22°, днем – до +34°.

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