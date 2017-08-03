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ГСЧС: Жаркая погода в Украине сохранится и 4 августа


ГСЧС: Жаркая погода в Украине сохранится и 4 августа

В Украине 4 августа сохранится высокая температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Joinfo.ua.


"4 августа днем во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях сильная жара +35... +37°", – говорится в сообщении ведомства.



ГСЧС: Жаркая погода в Украине сохранится и 4 августа

Как рассказали в Укргидрометцентре, 4 августа ночная температура составит +17... +24°, днем +30... +36°, в части центральных областей, на юге и востоке страны – до +38°.


В Киеве в пятницу ночью ожидается +20... +22°, днем – до +34°.


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