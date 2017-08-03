Интересные фото: собачий серфинг в Калифорнии

Так, сообщает Joinfo.ua ежегодный чемпионат четвероногих серфингистов Imperial Beach Surf Dog прошел в Сан-Диего, (Калифорния). Четвероногим участникам мероприятия, которое проводится уже в 12 раз, давалось всего 10 минут, чтобы поймать волну.

Все остальное было тоже как у людей: деление по категориям, набор баллов, переживания тренеров и болельщиков и награждение победителей. Собаки выступали как поодиночке, так и в тандеме. За их выступлением следила команды судей, начисляющая баллы за то, насколько уверенно собака держалась на доске и за время проведенное ею на серфе.

Вырученные на мероприятии средства пойдут на благотворительность.

Напомним, в Австралии собак связывает нечто большее, нежели дружба. В ветеринарной клинике в Канберре животные жертвуют свою кровь, чтобы помочь своим собратьям выжить.

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