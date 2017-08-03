Интересные фото: невероятные колибри

Колибри — самая маленькая птица на Земле. Самые маленькие виды колибри могут похвастаться размером 5,7 см и весом 1,6 г. Однако столь скромные габариты компенсируются невероятной красоты оперением, сообщает Joinfo.ua.

Оперение колибри отличается чрезвычайно яркими цветами. Более того, у перьев этих птиц очень четко выраженный металлический блеск. У самцов колибри оперение обычно окрашено ярче, чем у самок. Также им свойственны причудливые формы перьев хвоста и головы, вследствие чего птицы кажутся более нарядными.

Сегодня мы подобрали для вас фотографии, запечатлевшие невероятную красоту колибри. Невероятно, но своей пестротой они напоминают фотографии смешанной краски художника Марка Лавджоя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262126-news.html