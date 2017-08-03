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Интересные фото: невероятные колибри

Колибри — самая маленькая птица на Земле. Самые маленькие виды колибри могут похвастаться размером 5,7 см и весом 1,6 г. Однако столь скромные габариты компенсируются невероятной красоты оперением, сообщает Joinfo.ua.


Оперение колибри отличается чрезвычайно яркими цветами. Более того, у перьев этих птиц очень четко выраженный металлический блеск. У самцов колибри оперение обычно окрашено ярче, чем у самок. Также им свойственны причудливые формы перьев хвоста и головы, вследствие чего птицы кажутся более нарядными.


Сегодня мы подобрали для вас фотографии, запечатлевшие невероятную красоту колибри. Невероятно, но своей пестротой они напоминают фотографии смешанной краски художника Марка Лавджоя.


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