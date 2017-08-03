Интересные фото: невероятные колибри

Колибри — самая маленькая птица на Земле. Самые маленькие виды колибри могут похвастаться размером 5,7 см и весом 1,6 г. Однако столь скромные габариты компенсируются невероятной красоты оперением, сообщает Joinfo.ua.
Оперение колибри отличается чрезвычайно яркими цветами. Более того, у перьев этих птиц очень четко выраженный металлический блеск. У самцов колибри оперение обычно окрашено ярче, чем у самок. Также им свойственны причудливые формы перьев хвоста и головы, вследствие чего птицы кажутся более нарядными.
Сегодня мы подобрали для вас фотографии, запечатлевшие невероятную красоту колибри. Невероятно, но своей пестротой они напоминают фотографии смешанной краски художника Марка Лавджоя.