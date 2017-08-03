Казахстанский авиасервис заманивает клиентов рекламным роликом с очаровательными стюардессами





В Сети появился достаточно откровенный рекламный ролик с участием обнаженных стюардесс. Пользователи восприняли его достаточно неоднозначно, передает Joinfo.ua

Бурю в соцсетях подняла автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она отметила, что в рекламе неоправданно использовано обнаженное женское тело, и назвала это объективацией.





Мнения зрителей разделились

Мнения пользователей Сети, как водится, разделились. Одни посчитали его неудачным, назвали ролик "мерзостью", "дном" и "контентом для быдла". Другие, наоборот, отметили, что обнаженные женщины, напротив, "встряхнули болотце" и помогут продвижению услуг сервиса.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, недавно Илон Маск выбрал лучший фанатский рекламный ролик о Tesla.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262085-news.html