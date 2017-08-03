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Казахстанский авиасервис заманивает клиентов рекламным роликом с очаровательными стюардессами


Казахстанский авиасервис заманивает клиентов рекламным роликом с очаровательными стюардессами

В Сети появился достаточно откровенный рекламный ролик с участием обнаженных стюардесс. Пользователи восприняли его достаточно неоднозначно, передает Joinfo.ua


Бурю в соцсетях подняла автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Она отметила, что в рекламе неоправданно использовано обнаженное женское тело, и назвала это объективацией.




Мнения зрителей разделились


Мнения пользователей Сети, как водится, разделились. Одни посчитали его неудачным, назвали ролик "мерзостью", "дном" и "контентом для быдла". Другие, наоборот, отметили, что обнаженные женщины, напротив, "встряхнули болотце" и помогут продвижению услуг сервиса.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, недавно Илон Маск выбрал лучший фанатский рекламный ролик о Tesla.


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