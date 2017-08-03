В США матери добиваются оборудования рабочих мест пространством для перекачивания молока





Уточняется, что в США женщины стараются практически сразу после родов выходить на работу, потому как на континенте нет так называемого «декретного отпуска», и фирма молодой матери не обязывается оплачивать время, которое она тратит дома, сидя с малышом. В связи с этим часто можно наблюдать такие ситуации, когда мама приходит на работу не одна, а с грудником, но не всегда управляться на работе с ребенком бывает удобно. Поэтому женщины страны просят оборудовать в складских помещениях или в отдельных комнатах без камер места, где бы они могли откачивать грудное молоко.Известно, что некоторые крупные фирмы пошли женщинам навстречу и соорудили в офисе специально отведенные для этого дела комнаты. Зачастую стены в помещении красят в нежные цвета, чтобы женщина чувствовала себя уютно, смогла снять напряжение и немного отдохнуть.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262054-news.html