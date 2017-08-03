В США матери добиваются оборудования рабочих мест пространством для перекачивания молока

В Соединенных Штатах Америки женщины пытаются добиться права откачивать грудное молоко на рабочем месте. Они требуют, чтобы в офисах и в других местах были специальные, оборудованные именно для этого занятия, пространства. Об этом пишет Политэксперт.
Уточняется, что в США женщины стараются практически сразу после родов выходить на работу, потому как на континенте нет так называемого «декретного отпуска», и фирма молодой матери не обязывается оплачивать время, которое она тратит дома, сидя с малышом. В связи с этим часто можно наблюдать такие ситуации, когда мама приходит на работу не одна, а с грудником, но не всегда управляться на работе с ребенком бывает удобно. Поэтому женщины страны просят оборудовать в складских помещениях или в отдельных комнатах без камер места, где бы они могли откачивать грудное молоко.
Известно, что некоторые крупные фирмы пошли женщинам навстречу и соорудили в офисе специально отведенные для этого дела комнаты. Зачастую стены в помещении красят в нежные цвета, чтобы женщина чувствовала себя уютно, смогла снять напряжение и немного отдохнуть.
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