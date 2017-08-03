Интересные фото: студийные портреты коз

Так, сообщает Joinfo.ua, в художественной галерее Pictura Gallery в Блумингтоне в штате Индиана проходит выставка фотографий. Все они представляют собой портреты коз авторства фотографа из города Лэнгли в штате Вашингтон Кевина Хорана (Kevin Horan).

Рогатые-бородатые предстают на снимках Хорана в довольно-таки непривычном виде. Все дело в том, уверяет фотограф, что в каждой из своих «моделей» он старается увидеть личность. По его словам, чтобы сфотографировать животное как следует, к нему стоит относиться с таким же уважением, с каким ты относишься к другим людям.

Своих «моделей» фотограф нашел на ферме New Moon Farm Goat Rescue and Sanctuary в Арлингтоне, штат Вашингтон. Эта организация сотрудничает с ним уже много лет.

Ранее мы рассказывали, что четыре козы: Макс, Корица, Вихрь и Единорог занимаются очисткой бруклинского парка, который пять лет назад был накрыт ураганом «Сэнди».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262049-news.html