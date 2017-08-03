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Интересные фото: студийные портреты коз

Так, сообщает Joinfo.ua, в художественной галерее Pictura Gallery в Блумингтоне в штате Индиана проходит выставка фотографий. Все они представляют собой портреты коз авторства фотографа из города Лэнгли в штате Вашингтон Кевина Хорана (Kevin Horan).


Рогатые-бородатые предстают на снимках Хорана в довольно-таки непривычном виде. Все дело в том, уверяет фотограф, что в каждой из своих «моделей» он старается увидеть личность. По его словам, чтобы сфотографировать животное как следует, к нему стоит относиться с таким же уважением, с каким ты относишься к другим людям.


Своих «моделей» фотограф нашел на ферме New Moon Farm Goat Rescue and Sanctuary в Арлингтоне, штат Вашингтон. Эта организация сотрудничает с ним уже много лет.


Ранее мы рассказывали, что четыре козы: Макс, Корица, Вихрь и Единорог занимаются очисткой бруклинского парка, который пять лет назад был накрыт ураганом «Сэнди».


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