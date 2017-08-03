Камчатские спасатели освободили редкого кита который зацепился за якорь-мертвяк





Стоит заметить, что появление кита-белухи в акватории Авачинской бухты, явление довольно редкое – говорят ученые, передает JoInfo.ua.

Как это было

О белом ките в МЧС России Камчатского края сообщил очевидец. Он рассказал, что помимо того, что кит запутался в сетях, так он еще и крепко зацепился хвостом за так называемый якорь-мертвяк.

Как спасали белуху





На помощь запутавшемуся киту на место происшествия приплыли спасатели МЧС, ветеринары и ученые. Но как только кит их увидел, он тут же начал испуганно бить по воде. Но несмотря на его состояние, спасателям спустя три часа все же удалось освободить его.



Старший группы ДВРПСО Игорь Шилин рассказал, что белуха не была ранена, но в некоторых местах все же шкура была повреждена. Освободить ее удалось путем разрезания веревок, держа животное на весу.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что недавно в Париже была установлена статуя кита, якобы выбросившегося на берег.

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