Интересные фото: резьба по сухим листьям от китайского мастера

Ранее мы рассказывали об одном из основоположников этого искусства — испанце Лоренцо Дюране. Сегодня Joinfo.ua подобрал для вас галерею работ еще одного мастера — китайца Лиу Чанггуи (Liu Changgui).

Чанггуи живет в расположенном на юго-западе Китая городе Чунцин. Себя он считает мастером народного промысла. На одну работу у него уходит около двух месяцев. В этот срок входят все этапы сложного процесса: художник выбирает подходящие листья, моет их, слегка подсушивает, окрашивает, вырезает рисунок и засушивает уже до конца.

Трудоемкий процесс того стоит — от работ Лиу буквально глаз не отвести.

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