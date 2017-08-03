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Фото природы: победители конкурса International Garden Photographer Of The Year

Всего в конкурсе 11 номинаций, сообщает Joinfo.ua. К участию в конкурсе допускаются работы, запечатлевшие красоту садов, полей и лесов - иначе говоря, природу во всем ее многообразии.


Главный победитель получает приз в 7500 фунтов стерлингов; кроме того, предусмотрена награда за лучшее портфолио (£2000 + золотая медаль от The Royal Photographic Society). Фотоработы победителей представляют на всемирных выставках (первая из них состоится в Британии, в Королевских ботанических садах Кью).


Сегодня мы представляем победителей одной из номинаций престижного конкурса – лучшие макрофотографии.


Напомним, ранее объявили победителей фотоконкурса от Общества Society of International Nature and Wildlife Photographers, объединяющего фотографов живой природы со всего мира.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261933-news.html
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