Фото природы: победители конкурса International Garden Photographer Of The Year

Всего в конкурсе 11 номинаций, сообщает Joinfo.ua. К участию в конкурсе допускаются работы, запечатлевшие красоту садов, полей и лесов - иначе говоря, природу во всем ее многообразии.

Главный победитель получает приз в 7500 фунтов стерлингов; кроме того, предусмотрена награда за лучшее портфолио (£2000 + золотая медаль от The Royal Photographic Society). Фотоработы победителей представляют на всемирных выставках (первая из них состоится в Британии, в Королевских ботанических садах Кью).

Сегодня мы представляем победителей одной из номинаций престижного конкурса – лучшие макрофотографии.

Напомним, ранее объявили победителей фотоконкурса от Общества Society of International Nature and Wildlife Photographers, объединяющего фотографов живой природы со всего мира.

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