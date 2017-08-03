Интересные фото: модники на улицах Токио

На сегодняшний день молодежь Токио отличается своим ярко выраженным стилем, отмечает Joinfo.ua. Здесь в высшей степени терпимо, намного лояльнее, чем в чопорной Европе, относятся к разнообразным фрикам и странным личностям.

Одной из самых массовых субкультур является стиль «лолита», не имеющий ничего общего с произведением Владимира Набокова. Костюм «Лолиты», как правило, состоит из юбки или платья длиной до колена, головного убора, блузы и высокой обуви на каблуках (или же ботинок на платформе).

Кроме того, множество приверженцев у субкультур Гяру и когяру (яркая одежда на грани приличия), Харадзюку (яркие костюмы, обилие аксессуаров и «сочетание несочетаемого»), Visual kei (андрогинная эстетика, макияж, сложные костюмы), Босодзоку (полукриминальный стиль а ля пост-советские «гопники»).

Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на молодых японских модников и модниц, дефилирующих по улицам Токио.

Ранее мы сообщали, что художник из Гонконга с забавным именем Чучу (Chuchu) создает необычные головные уборы, которые никого не оставят равнодушным.

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