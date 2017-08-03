Свежие новости России и мира сегодня, 03.08.2017: события дня, обзор последних новостей от 3 августа





Актуальные новости России и мира, о которых можно рассказать сегодня, 3 августа 2017 года, сообщают о массе событий. В частности, из общего потока выделим следующие: Москва была вынуждена в очередной раз отбивать наглую провокацию Запада. Дональд Трамп грязным образом выругался о Белом доме. Порошенко намекнул на свою причастность к новым санкциям против РФ.Министерство обороны России опровергло гибель 40 российских военных в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.В среду, 2 августа, западное информационное агентство Reuters сообщило о якобы гибели за текущий год в Сирии около 40 российских военнослужащих. В Минобороны в ответ назвали подобные вбросы очередной попыткой дискредитировать антитеррористическую операцию Москвы в арабской республике. Кроме того, в ведомстве связали публикацию с празднуемым в России 2 августа Днем ВДВ.Выступил с комментарием и официальный представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, единственный источник информации о потерях в Сирии - это Министерство обороны. Он призвал журналистов руководствоваться именно той информацией, которую предоставляет им военное ведомство.Кроме того, он заявил, что в Москве не видят оснований для перепроверки данных Минобороны. "Здесь нужно у "Рейтера" интересоваться, откуда и какие у них источники", - добавил Песков.Россия участвует в антитеррористической операции в Сирии по просьбе официального Дамаска с 30 сентября 2015 года. За это время самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) совершили около 23 тысяч вылетов и нанесли более 77 тысяч ударов по позициям экстремистов. Действия России привели к разгрому террористов в центральных и северных районах Сирии и освобождению от их власти значительных территорий страны.Президент США крайне нелицеприятно выразился о процессах, происходящих на самой вершине американского политического Олимпа. По его словам, Белый дом - это "настоящая помойка"."Этот Белый дом - настоящая помойка", - приводит слова Трампа издание Golf. Сообщается, что они были сказаны американским лидером во время недавней беседы с членами его гольф-клуба в Нью-Джерси.Вместе с тем в пресс-службе президента США подвергли сомнению факт наличия подобного заявления. Издание отмечает, что даже если оно и имело место, то такой фразой Трамп лишь пытался объяснить свои частные визиты в гольф-клуб.Напомним, на прошлой неделе администрацию Трампа потряс очередной скандал. Его фигурантом стал теперь уже бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамучи. В беседе с журналистом New Yorker Райаном Лиццей политик позволил себе ряд оскорбительных высказываний в отношении главы аппарата президента США Ринса Прибуса.Со слов Лиццы, Скарамуччи набросился на него из-за записи в социальной сети Twitter, где журналист рассказал о предстоящих встречах президента Трампа. Скарамуччи позвонил ему и потребовал раскрыть источник этой информации. Журналист New Yorker отказался это делать.Скарамуччи же предположил, что утечка - дело рук Прибуса. "Чертов параноидальный шизофреник и параноик", - отозвался он о главе аппарата Белого дома. Вскоре запись разговора стала достоянием общественности. В итоге Скарамуччи в последний день июля был вынужден покинуть свой пост, проработав на нем всего лишь 10 дней.Напомним, ранее телеканал CNN распространил информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы готовится уйти в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом. По мнению политолога Павла Салина, в последнее время в американской элите уже всерьез обсуждается уход американского лидера со своего поста."Речь идет не об импичменте и уходе в отставку под его угрозой, но о серьезном давлении на главу Белого дома", - поведал эксперт. Поэтому, подчеркнул он, многие ключевые игроки администрации Трампа уже начинаются задумываться о своем будущем после него.Украинский президент Петр Порошенко мог приложить руку к созданию нового пакета антироссийских санкций. Об этом свидетельствует его высказывание «как и договаривались» в поздравлении украинцев с новыми действиями США в отношении России.Сам же президент акцентировал внимание на том, что их договоренность была поддержана Конгрессом в Вашингтоне. После того, как Сенат принял законопроект о введении новых санкций против Ирана, России и Северной Кореи. Новые ограничения коснулись также и проекта «Северный поток-2», который Порошенко назвал «политизированным».Украинский лидер в своем поздравлении намекнул, что приложил руку в создании нового пакета санкций. «Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал», - указал Порошенко.В СМИ уточнили, что украинский лидер оказал немалое влияние на санкции против России, и он не ошибся, когда упомянул некую договорённость в Вашингтоне. При этом, Порошенко напомнил, что антироссийские санкции будут действовать до полного освобождения Крыма и Донбасса.

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