Все по-новому: Дональд Трамп хочет отменить лотерею Green Card США





Дональд Трамп поддержал реформирование системы выдачи иммиграционных виз в США. Согласно новой инициативе предлагается отменить ежегодную лотерею Green Card, позволявшую участникам программы получить вид на жительство в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает Joinfo.ua

Трамп поддержал законопроект, разработанный сенаторами-республиканцами Томом Коттоном и Дэвидом Пердью. Предлагается за десять лет в два раза сократить число людей, получающих иммиграционные визы.

В рамках нового законопроекта, получившего название RAISE Act, приоритет при иммиграции будут отдавать высококвалифицированным специалистам. Для оценки кандидатов предлагают ввести балльную систему, подобную той, что существует в Австралии и Канаде. Баллы хотят присуждать за высшее образование, знание английского языка и профессиональные навыки.

Помимо этого предлагается отменить правило, согласно которому братья и сестры, а также взрослые дети граждан США и владельцев грин-карт имеют право претендовать на иммиграционную визу. Это право предлагают предоставлять лишь несовершеннолетним детям, а также мужам и женам жителей США. Поправки предусматривают прекращение программы лотереи грин-карты, позволяющей выдавать вид на жительство в США тем иностранцам, которые иначе не имели бы основания для получения иммиграционной визы.



Авторы законопроекта также хотят ограничить максимальное число беженцев, допускаемых в страну, до 50 тысяч человек в год.

Reuters отмечает, что это предложение вряд ли получит одобрение Конгресса: занимающие в нем большинство республиканцы выступают за масштабную реформу иммиграционных законов, а не просто за резкое сокращение числа иммигрантов.

Ранее Дональд Трамп издал миграционный указ, который ввел временный запрет на выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран и ужесточил процедуру получения разрешения на въезд в США в посольствах США за рубежом. Президент объяснил это решение обеспокоенностью за безопасность страны.

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