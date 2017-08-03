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Все по-новому: Дональд Трамп хочет отменить лотерею Green Card США


Все по-новому: Дональд Трамп хочет отменить лотерею Green Card США

Дональд Трамп поддержал реформирование системы выдачи иммиграционных виз в США. Согласно новой инициативе предлагается отменить ежегодную лотерею Green Card, позволявшую участникам программы получить вид на жительство в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, сообщает Joinfo.ua


Трамп поддержал законопроект, разработанный сенаторами-республиканцами Томом Коттоном и Дэвидом Пердью. Предлагается за десять лет в два раза сократить число людей, получающих иммиграционные визы.


В рамках нового законопроекта, получившего название RAISE Act, приоритет при иммиграции будут отдавать высококвалифицированным специалистам. Для оценки кандидатов предлагают ввести балльную систему, подобную той, что существует в Австралии и Канаде. Баллы хотят присуждать за высшее образование, знание английского языка и профессиональные навыки.


Помимо этого предлагается отменить правило, согласно которому братья и сестры, а также взрослые дети граждан США и владельцев грин-карт имеют право претендовать на иммиграционную визу. Это право предлагают предоставлять лишь несовершеннолетним детям, а также мужам и женам жителей США. Поправки предусматривают прекращение программы лотереи грин-карты, позволяющей выдавать вид на жительство в США тем иностранцам, которые иначе не имели бы основания для получения иммиграционной визы.


Авторы законопроекта также хотят ограничить максимальное число беженцев, допускаемых в страну, до 50 тысяч человек в год.


Reuters отмечает, что это предложение вряд ли получит одобрение Конгресса: занимающие в нем большинство республиканцы выступают за масштабную реформу иммиграционных законов, а не просто за резкое сокращение числа иммигрантов.


Ранее Дональд Трамп издал миграционный указ, который ввел временный запрет на выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран и ужесточил процедуру получения разрешения на въезд в США в посольствах США за рубежом. Президент объяснил это решение обеспокоенностью за безопасность страны.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261805-news.html
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