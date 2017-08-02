Любопытные фото: китайская пенсионерка позирует как модель

Так, сообщает Joinfo.ua, известность к бабушке пришла после того, как ее внук опубликовал в социальных сетях фотосессию своей пожилой родственницы, на которой та воспроизводит известную фотосессию китайской модели и актрисы Линь Чи-Линг, информирует Joinfo.ua.
Следует отметить, что пожилая женщина выглядит на снимках очень стильно и элегантно.
Любопытно, что сама Линь также оценила фотосессию своей поклонницы, опубликовав снимки на своей странице в Weibo.
Напомним трогательную love-story совместной жизни американской супружеской пары.