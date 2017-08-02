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Любопытные фото: китайская пенсионерка позирует как модель

Так, сообщает Joinfo.ua, известность к бабушке пришла после того, как ее внук опубликовал в социальных сетях фотосессию своей пожилой родственницы, на которой та воспроизводит известную фотосессию китайской модели и актрисы Линь Чи-Линг, информирует Joinfo.ua.


Следует отметить, что пожилая женщина выглядит на снимках очень стильно и элегантно.


Любопытно, что сама Линь также оценила фотосессию своей поклонницы, опубликовав снимки на своей странице в Weibo.


Напомним трогательную love-story совместной жизни американской супружеской пары.


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