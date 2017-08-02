Девушки в венках: этнопроект от польского дизайнера Беаты Божды

Так, решив продемонстрировать всему миру, насколько стильными могут быть традиционные аксессуары польской народной культуры, девушки провели фотосессию, в которой участвовали больше десяти моделей. Каждая из них демонстрировала оригинальный цветочный этно-образ, сообщает Joinfo.ua.

Авторы фотосессии сочетали в образе девушек традиционные польские венки и современные аксессуары и украшения. По словам Беаты, источником вдохновения для нее стали фольклорные изображения Богоматери.

Напомним, бразильский фотограф Камила Фонтенеле де Миранда (Camila Fontenele de Miranda) запустила необычный проект, который дает возможность всем желающим превратиться во легендарную художницу Фриду Кало.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261714-news.html