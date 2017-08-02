Ученые опасаются что в Мексике на футбольном поле просыпается вулкан





Ранее в прессе появилась информация о том, что в Италии просыпается вулкан Везувий. Если в этом случае калифорнийцы запаниковали, вспоминая предсказания пророка, то на этот раз странное необычное явление в Мексике приводит в шок местных жителей населенного пункта Пуэбло-Вьехо, передает Joinfo.ua.

Сама природа намекает на ужасную игру местной футбольной команды

Естественно, местные болельщики пытаются сопоставить необъяснимое явление посреди футбольного поля с качеством игры футболистов. Фанаты всячески издеваются и колко подмечают, что природа намекает на то, что спалит поле, если те не начнут усердно трудиться и повышать уровень профессионализма.

Что происходит с землей на футбольном поле

Между тем, ученые заняты другими делами, не обращая внимание на глумления местных болельщиков. Им предстоит выяснить, почему земля на футбольном поле прогрелась до 250 градусов, а из образовавшихся трещин вовсю валит пар.

Тем не менее, они не торопятся с выводами. Напротив, рождение вулкана специалисты практически исключают. Вместо паники, они призывают жителей подождать немного: чтобы провести исследования нужно время.





«Мы не можем сказать, что речь идет о рождении вулкана, потому что нет никакой активности земной коры, это говорит, что такая возможность почти исключена. Однако давайте дождемся результатов исследований», - комментируют ситуацию специалисты из Национального автономного университета Мексики.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, недавно мы писали о том, что за сейсмической активностью вулканической кальдеры Йеллоустоун следят в прямом эфире.

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