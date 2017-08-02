Экологическая катастрофа: Ниагарский водопад загрязнили сточные воды

В Ниагарский водопад в минувшие выходные попали сточные воды. Очевидцы уже назвали величественного гиганта «черной лагуной», передает Joinfo.ua.
В загрязнении водопада обвинили нефтяную компанию, но, к счастью, эти опасения не подтвердились. Оказывается, вода стала черной и дурно пахнущей из-за сотрудников расположенного рядом завода, которые не успели вымыть фильтрующие резервуары перед плановым сливом воды в водопад.
Неприятный инцидент произошел в самый разгар туристического сезона. Туристы, посетившие Ниагарский водопад в конце июля, пришли в шок от того, что увидели.
О загрязнении водопада сразу стало известно местными СМИ. Сотрудники одно из них сняли воды природного объекта с высоты птичьего полета.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее Парк водопадов открылся в Риме.