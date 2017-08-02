День ВДВ: в Москве пьяный мужчина напал на журналиста НТВ





Журналист российского телеканала НТВ работал в прямом эфире в московском парке Горького, когда его монолог на камеру прервал удар в челюсть, передает Joinfo.ua.

Удар в прямом эфире

«Нашего коллегу Никиту Развозжаева атаковали в Парке Горького в Москве, где имеющие отношение к ВДВ, сегодня отмечают свой профессиональный праздник» - говорится на сайте телеканала НТВ.





Примечательно, что Никита получил удар в челюсть именно в тот момент, когда рассказывал, что ВДВ называют «элитными войсками».

Естественно, запись пришлось прервать, а сбежавший «боец» был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, никакого отношения к воздушно-десантным войскам хулиган не имеет.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что сегодня, 2 августа отмечают свой профессиональный праздник воздушно-десантные войска.

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