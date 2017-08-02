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Ангел из 100 тысяч ножей призывает к борьбе с преступностью в Великобритании

Британский художник Альфи Рэдли (Alfie Radley) в течение двух лет занимался сбором ножей для создания скульптуры ангела. Для реализации своего проекта он использовал 100 тысяч единиц холодного оружия, когда-либо «засветившегося» в преступлениях по Англии и Уэльсу, сообщает Joinfo.ua.


После соответствующей очистки и затупления, собранное по анонимной программе «Спаси жизнь, сдай свой нож» холодное оружие художнику предоставили служители правопорядка и центр металлообработки в Шропшире. На лезвиях некоторых из них остались имена жертв.


С тем, чтобы привлечь внимание британцев к проблеме преступности, Рэдли планирует установить готовую скульптуру на Трафальгарской площади в Лондоне. В поддержку его акции на Change.org запущена петиция, собравшая уже более шести тысяч голосов.


Напомним, открывшаяся по сингапурскому проекту «светящаяся тропа» находится в стадии тестирования.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261673-news.html
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