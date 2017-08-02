Неожиданная правда: Что скрывают Знаки Зодиака от общества





Выяснив, какие знаки зодиака самые сумасшедшие, Joinfo.ua предлагает попасть в потайной мир каждого из нас. Астрологи выяснили, что умело и достойно скрывают от общества знаки зодиака.

Овен

Сомнения в себе. Они всегда ведут себя так, как будто знают, что они делают со своей жизнью. Хотя чаще всего это не так. Просто они умельцы выдать себя за уверенного и независимого.

Телец

Печаль. Они короли в деле по пряткам грусти. Ни за что не догадаетесь, когда Тельцам паршиво. Натянув улыбку, причем, естественную, вам покажется, что это самые жизнерадостные люди на Земле.

Близнецы

Разбитое сердце. Они веселятся и живут так, словно ничего не произошло. Но, поверьте, их душа страдает настолько, что передать словами невозможно.





Рак

Уязвимость. Несмотря на то, что они кажутся сильными личностями, они уязвимы, хоть и пытаются ее срыть. Им сложно выдерживать удары судьбы, потому часто впадают в депрессию.

Лев

Неуверенность. Вы замечал, насколько Львы умеют уверенно держаться? Так, вот это потому что им самим этой уверенности в себе и не хватает. Они могут бесконечно собой гордиться, могут бесконечно представать в образе короля, но быть уверенным им помогает только игра на публику.

Дева

Чувства к кому-то. Они умело демонстрируют равнодушие как раз в тот момент, когда их сердце рвется на части от переизбытка чувств. К слову, это действительно, талант, так правдоподобно прятать свои эмоции.





Весы

Боль. Имеется в виду душевная боль, которая терзает их изнутри, но они с улыбкой отвечают вам, что с ними все в порядке. Бури, рождающиеся в их душах часто угнетают, что делает из них молчаливых и крайне скрытых людей.

Скорпион

Ревность. Между прочим, астрологи называют Скорпионов одними из самых ревнивых знаков зодиака. Однако эти люди не показывают свое ревностное отношение.

Стрелец

Гнев. Они сдержаны. И это, кстати, большой плюс. Несмотря на то, что свои эмоции нужно выплескивать, Стрельцы это делают настолько красиво и изящно, что вы никогда не догадаетесь, что они находятся в гневе.





Козерог

Отрицательные эмоции. Каким бы ни было настроение Козерога, он никогда не выплеснет на вас свои отрицательные эмоции. Хотя, как многим кажется, это делать порой просто необходимо.

Водолей

Злобы. Даже если они злятся и ненавидят человека до такой степени, они продолжают мило улыбаться и общаться с ним, если того требует ситуация. Стиснув зубы, они спрячут злобу так, что никто о ней и не догадается.

Рыбы

Горе. О случившемся горе Рыбы стараются не распространяться. Они могут вечно на что-то жаловаться, но рассказать истинную причину своего настроения не способны. Потому их иногда просто нужно пожалеть и не давить, и уже тем более не расспрашивать.

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