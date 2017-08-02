Дональд Трамп вводит новые санкции против России





Президент США Дональд Трамп поставил подпись под законопроектом, который предусматривает введение новых санкций против России, передает Joinfo.ua со ссылкой на ИноСМИ.

Трамп поддержал решение Сената

Сенат США принял данный законопроект 27 июля 2017 года. Санкции также затронут Иран и КНДР.

Согласно инициативе, Трамп не сможет отменять санкции или выводить из-под них конкретных лиц личным указом. Такие решения могут приниматься только после согласования с Конгрессом.



Санкции также запрещают частные инвестиции более $10 млн в российские приватизационные сделки, и ограничивают инвестиции в экспортные нефте- и газопроводы до $5 млн. Эти ограничения ударят, в частности, по инвесторам газопровода «Северный поток-2».

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее Конгресс США поддержал ужесточение санкций против России

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