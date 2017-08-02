Принц Филипп уходит на пенсию: супруг Елизаветы II в последний раз появится на публике в качестве официального лица





Как заявил представитель Букингемского дворца, завершающим этапом официальной «карьеры» принца-консорта станет появление на параде Королевских морских пехотинцев 3 августа, передает Joinfo.ua.





Решение об уходе на пенсию герцог Эдинбургский принял «по выслуге лет» - в июне Его Королевское величество отметил свой 96й День Рождения.

Рекордсмен - долгожитель

До сегодняшнего дня график принца-консорта являлся одним из самых напряженных в сравнении с графиками остальных членов королевской семьи. За годы пребывания в своем высоком статусе, супруг Елизаветы II совершил более 700 зарубежных поездок, посетил 143 страны, написал 14 книг и произнес примерно пять тысяч речей. Кроме того, принц Филипп является абсолютным рекордсменом по долголетию среди членов Британской королевской семьи.

Несмотря на официальный уход от дел, герцог Эдинбургский и впредь сможет посещать публичные мероприятия вместе с королевой – по своему выбору.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261589-news.html