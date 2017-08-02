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ИноСМИ "похоронили" супруга Королевы Елизаветы II


ИноСМИ "похоронили" супруга Королевы Елизаветы II

Для начала следует отметить, что Принц Филипп, супруг Королевы Елизаветы II жив и относительно здоров (не считая его хронических болезней). А вот британская газета The Daily Telegraph


поторопилась похоронить Герцога Эдинбургского, опубликовав по ошибке новость о его кончине, передает Joinfo.ua.


На сайте издания появилась статья о том, что Герцог Эдинбургский скончался в интересном возрасте – XX лет. Более того, источник даже привел комментарий самой Королевы Елизаветы.


Сам заголовок материала гласит:


«НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».



ИноСМИ "похоронили" супруга Королевы Елизаветы II

Журналисты издания также отметили, что якобы официальные представители Букингемского дворца прокомментировали смерть супруга монархини и даже сообщили информацию о похоронах Принца Филиппа.


На самом деле…


На сама деле, ничего подобного в королевской семье не происходило. Никто ничего не комментировал, ни о чем не заявлял. Почему так решили сделать репортеры заокеанской прессы пока что остается загадкой. Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт не упускает такой вероятности, что в скором времени The Daily Telegraph вынуждена будет принести свои извинения за лживую и тем более непроверенную информацию.


Сегодня Принц Филипп выступает в последний раз. Он уходит на пенсию, и вполне заслужено.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261588-news.html
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