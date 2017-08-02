Disney проверил реакцию зрителей в кинотеатрах





Компания Disney решила проверить реакцию зрителей в кинотеатрах США. Разработана специальная программа, которая помогает увидеть количество посетителей кинозалов, которые смеются или охают, передает Joinfo.ua.

Ловим улыбку

О новой разработке компании стало известно не так давно. Представители подразделения Disney, которые занялись разработкой, сообщают, что новый софт уже протестирован в кинотеатрах США. И совсем скоро они планируют внедрить софт во все кинозалы.





Что это такое?

Как стало известно журналисту ДжоИнфоМедиа Ульяне Улиткиной, новая разработка будет содержать в себе четыре вращающиеся камеры, на которых установят датчики углов. Их соединят с прибором, который умеет распознавать выражение лиц у зрителей. С помощью этого прибора компания сможет узнать отношение зрителя к фильму и интерес к нему.





Этот проект, как сообщила Disney, прошёл апробацию более чем в полутора сотнях кинотеатров США, где демонстрировались фильмы с самыми различными сюжетами. Более 16 миллионов эмоций уже смог определить новый софт компании.

Ранее мы сообщали, что Disney создал беспроводную зарядку.

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