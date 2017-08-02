Преступники облили мужчину кислотой при попытке завладеть его мобильным телефоном





47-летний мужчина пострадал от нападения преступников в Найтсбридже, рядом с универмагом Harrods. Неизвестные на мопедах облили мужчину кислотой, чтобы отобрать у него мобильный телефон, передает Joinfo.ua. ссылаясь на ИноСМИ.

Кислотная актака

Как стало известно журналисту ДжоИнфоМедиа Ульяне Улиткиной, преступники на мопедах совместили 2 криминальных тренда – кислотная атака и ограбление.

Согласно сообщению полиции, 31 июля примерно вечером, на 47-летнего мужчину напали неизвестные и плеснули ему в лицо неизвестную жидкость. Они хотели отобрать у него мобильный телефон. Сумели они это сделать или нет, неизвестно.







Мужчина был доставлен в больницу. На данный момент полиция не может ничего рассказать о составе кислотного вещества и о состоянии потерпевшего. По факту нападения начато расследование. Полиция ищет очевидцев.

Не впервой

Как отмечают в полиции, кислотные атаки и ограбления на мопедах – не первый случай в Найтсбридже. Более чем за полгода зарегистрировано почти 400 подобных ограблений.

Ранее мы сообщали, что пассажир решил покинуть борт самолета прямо на лету.

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