Преступники облили мужчину кислотой при попытке завладеть его мобильным телефоном

47-летний мужчина пострадал от нападения преступников в Найтсбридже, рядом с универмагом Harrods. Неизвестные на мопедах облили мужчину кислотой, чтобы отобрать у него мобильный телефон, передает Joinfo.ua. ссылаясь на ИноСМИ.
Как стало известно журналисту ДжоИнфоМедиа Ульяне Улиткиной, преступники на мопедах совместили 2 криминальных тренда – кислотная атака и ограбление.
Согласно сообщению полиции, 31 июля примерно вечером, на 47-летнего мужчину напали неизвестные и плеснули ему в лицо неизвестную жидкость. Они хотели отобрать у него мобильный телефон. Сумели они это сделать или нет, неизвестно.
Мужчина был доставлен в больницу. На данный момент полиция не может ничего рассказать о составе кислотного вещества и о состоянии потерпевшего. По факту нападения начато расследование. Полиция ищет очевидцев.
Как отмечают в полиции, кислотные атаки и ограбления на мопедах – не первый случай в Найтсбридже. Более чем за полгода зарегистрировано почти 400 подобных ограблений.
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